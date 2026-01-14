Одна людина загинула та вісім постраждали за добу на Донеччині

На Донеччині за минулу добу, 13 січня, загинув один мешканець у Краматорську, також є постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 13 січня росіяни вбили 1 жителя Донецької області: у Краматорську», — зазначив він.





За словами Філашкіна, ще 8 осіб отримали поранення у Миколаївці, Дружківці, Малотаранівці та Очеретині.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 4975 осіб, отримали поранення – 8780. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині представлена без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що 13 січня о 19:00 російські війська завдали удару по приватному сектору Краматорської громади Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»