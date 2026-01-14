Сили ППО знищили 90 цілей — одну ракету та 80 БПЛА

ППО збила 90 цілей. Фото: Вікіпедія

Окупаційні війська РФ у ніч на 14 січня запустили балістику з двох напрямків та 113 дронів. Протиповітряна оборона знищила 90 російських цілей. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 14 січня (з 18:30 13 січня) противник атакував 3 балістичними ракетами Іскандер-М з Ростовської та Воронезької області — РФ і 113 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів з напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда, селище Гвардійське — Крим, близько 70 із них – «шахеди», – йдеться у повідомленні.





Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила одна балістична ракета та 89 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на сході та півночі країни.



Крім того, зафіксовано попадання двох балістичних ракет та 24 ударних БПЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БПЛА на трьох локаціях.



Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ у ніч на 13 січня запустили 18 ракет різних типів та 293 БПЛА.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»