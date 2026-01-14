Дрони вночі атакували Ростов: під удар могли потрапити резервуари з нафтопродуктами, виникли пожежі

Наслідки атаки на Ростов. Фото: Exilenova+

Вночі 14 січня дрони вдарили по місту Ростов-на-Дону РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі Exilenova+.



Ймовірно, БПЛА уразили резервуари з нафтопродуктами на території заводу «Емпілс». Виникла пожежа.



За даними каналу, внаслідок роботи російської ППО є влучання у багатоповерховий будинок, де також виникла пожежа.



Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив атаку БПЛА та пожежі на промисловому та складському підприємствах у західній промзоні міста. Він стверджує, що у Ростові загинула одна людина, тіло якої виявили при розборі завалів у багатоповерхівці, ще чотири – отримали поранення.



У Міноборони РФ заявили, що вночі російська ППО нібито «збила 25 українських безпілотників над Ростовською областю».

Нагадаємо, що ввечері 13 січня дрони атакували захоплене місто Макіївка на Донеччині, внаслідок чого під удар потрапила підстанція та виникла пожежа.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко