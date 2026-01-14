У Маріуполі сталася перестрілка між військовими РФ та «Ахматом»

У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксовано збройний конфлікт між російськими військовослужбовцями та бійцями чеченського підрозділу «Ахмат». Про це повідомляє український рух спротиву «АТЕШ» з посиланням на власних агентів, які перебувають у лавах окупаційних сил.



За інформацією спротиву, інцидент стався поблизу одного з нічних закладів міста — клубу «Гуси-Лебеди». Під час відпочинку між військовими виникла словесна суперечка, яка швидко переросла у стрілянину.



Як зазначають у «АТЕШ», учасниками конфлікту стали військовослужбовці армії РФ та кадирівці з підрозділу «Ахмат». Причиною сутички, за попередніми даними, став побутовий конфлікт через увагу до місцевих дівчат. Після взаємних образ сторони застосували вогнепальну зброю просто в громадському місці.



Унаслідок перестрілки один російський військовий загинув, ще один боєць «Ахмата» зазнав тяжких поранень. Офіційні окупаційні структури про подію не повідомляли, а інформацію про інцидент, за даними руху спротиву, намагаються приховати.



У «АТЕШ» наголошують, що подібні інциденти дедалі частіше трапляються на тимчасово окупованих територіях. На думку представників руху, внутрішні конфлікти між різними підрозділами свідчать про поглиблення кризи в системі управління окупаційними військами та підривають заяви Кремля про «єдність» і «злагодженість».