РФ скинула на Краматорськ авіабомби та обстріляла з реактивної артилерії, загинув чоловік

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: міськрада

Пізно ввечері 13 січня російські війська завдали кілька комбінованих ударів по Краматорську, використовуючи керовані авіаційні бомби та реактивну артилерію. Внаслідок атаки загинув чоловік. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



«Під обстріл потрапили житлова забудова, підрозділ ДСНС, а також комерційні та промислові об'єкти міста. Спочатку ворог застосував ФАБи, потім — снаряди РСЗВ із касетною бойовою частиною (Торнадо-С)», — йдеться у повідомленні.



Авіабомби ФАБ-250 влучили по приватному сектору. У ніч проти 14 січня під час проведення пошуково-рятувальних робіт рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка 1964 року народження.



Раніше ми писали, що 13 січня о 19:00 російські війська завдали удару по приватному сектору Краматорської громади Донецької області.

