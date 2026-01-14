РФ скинула на Краматорськ авіабомби та обстріляла з реактивної артилерії, загинув чоловік

Пізно ввечері 13 січня російські війська завдали кілька комбінованих ударів по Краматорську, використовуючи керовані авіаційні бомби та реактивну артилерію. Внаслідок атаки загинув чоловік. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.
«Під обстріл потрапили житлова забудова, підрозділ ДСНС, а також комерційні та промислові об'єкти міста. Спочатку ворог застосував ФАБи, потім — снаряди РСЗВ із касетною бойовою частиною (Торнадо-С)», — йдеться у повідомленні.
Авіабомби ФАБ-250 влучили по приватному сектору. У ніч проти 14 січня під час проведення пошуково-рятувальних робіт рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка 1964 року народження.
Раніше ми писали, що 13 січня о 19:00 російські війська завдали удару по приватному сектору Краматорської громади Донецької області.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
