В окупованій Горлівці готують заселення «порожніх квартир»

Перевірка та опечатування порожніх квартир в окупованій Горлівці. Створено ШІ

В тимчасово окупованій Горлівці місцевим комунальним службам доручили виявляти квартири, в яких протягом тривалого часу не фіксується споживання води або електроенергії. Про це повідомляє рух спротиву на окупованих територіях України «Жовта Стрічка».



За інформацією активістів, йдеться про системну перевірку житлового фонду з метою подальшого використання такого майна. Комунальникам наказали складати списки квартир, де ніхто не проживає протягом кількох місяців або років, орієнтуючись на показники лічильників.



У «Жовтій Стрічці» зазначають, що окупаційна адміністрація не обмежується лише опечатуванням порожнього житла. За наявною інформацією, такі квартири планують заселяти родинами цивільних спеціалістів, яких завозять з території Росії, а також сім’ями військовослужбовців окупаційних сил.



Активісти наголошують, що подібні дії є черговим порушенням прав місцевих мешканців, які були змушені покинути місто через бойові дії. Рух спротиву продовжує фіксувати факти незаконного використання житла на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі мешканці проти заселення у квартири, які «визнані безгосподарними», оскільки це не їхнє майно.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»