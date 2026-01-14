Масований обстріл Краматорська: пошкоджена пожежна частина, рятувальники гасили вогонь у будинку

Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: «Новини Донбасу»

Вночі 13 січня потрапила під обстріл одна з пожежних частин міста Краматорськ. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник ДСНС у Донецькій області Станіслав Балдін.



За його словами, пошкоджене скління частини та асфальтове покриття поблизу.



«Особовий склад перебував в укритті. Постраждалих та пошкодженої техніки немає», – розповів Балдін.



Речник ДСНС Донеччини зазначив, що рятувальники також виїжджали за однією з адрес міста.



«За попередньою інформацією, там виникла пожежа у приватному будинку і під завалами перебувала людина. На місці проведення робіт рятувальники загасили пожежу на площі 10 квадратних метрів та дістали тіло загиблого чоловіка 1964 року народження», – додав він.

Нагадаємо, що вночі 13 січня російські війська із застосуванням авіабомб і РСЗВ з касетними боєприпасами завдали комбінованого удару по Краматорську. Під удар потрапили житлова забудова, підрозділ ДСНС, комерційні та промислові об'єкти міста.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко