Масований обстріл Краматорська: пошкоджена пожежна частина, рятувальники гасили вогонь у будинку
14 січня 2026, 10:28

Масований обстріл Краматорська: пошкоджена пожежна частина, рятувальники гасили вогонь у будинку

Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: «Новини Донбасу»

Вночі 13 січня потрапила під обстріл одна з пожежних частин міста Краматорськ. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник ДСНС у Донецькій області Станіслав Балдін.

За його словами, пошкоджене скління частини та асфальтове покриття поблизу.

«Особовий склад перебував в укритті. Постраждалих та пошкодженої техніки немає», – розповів Балдін.

Речник ДСНС Донеччини зазначив, що рятувальники також виїжджали за однією з адрес міста.

«За попередньою інформацією, там виникла пожежа у приватному будинку і під завалами перебувала людина. На місці проведення робіт рятувальники загасили пожежу на площі 10 квадратних метрів та дістали тіло загиблого чоловіка 1964 року народження», – додав він.

Нагадаємо, що вночі 13 січня російські війська із застосуванням авіабомб і РСЗВ з касетними боєприпасами завдали комбінованого удару по Краматорську. Під удар потрапили житлова забудова, підрозділ ДСНС, комерційні та промислові об'єкти міста.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

ТЕГИ

Люди
Станіслав Балдін
Місця
Краматорськ
Організації
ДСНС ЗС РФ
Інше
Війна Загиблі Пожежа Обстріл
@novosti.dn.ua

«Віджата» в окупації промисловість як трофей війни: Що відбувається з підприємствами сходу та півдня України
Дослідження редакцій «Новини Донбасу», РІА «Південь», 0642.ua та 0629.com.ua
26 грудня 2025, 11:20
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
