Війська РФ за добу 20 разів обстріляли населені пункти Донецької області: в ОВА показали наслідки

Росіяни атакували Донецьку область. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 13 січня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено будинки, підприємство та транспорт. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удари російських загарбників потрапили два райони:





Краматорський район. У Миколаївській громаді поранено 3 людини, пошкоджено транспорт. У Слов'янську пошкоджено підприємство. У Краматорську загинула людина, пошкоджено 6 приватних будинків. У Роздоллі Олександрівської громади пошкоджено склад і вантажівку. У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено транспорт.



Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.



Раніше ми писали, що на Донеччині за минулу добу, 13 січня, загинув один мешканець у Краматорську, також є постраждалі.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»