НАБУ оприлюднило записи обшуків у Тимошенко з тисячами доларів

Обшуки НАБУ та САП.

У мережу потрапило відео обшуків в офісі керівниці партії та фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Telegram-канали поширили кадри, на яких в присутності політикині відкривають пакет із тисячами доларів.



За даними Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), також зафіксовано розмову, у якій, нібито, йшлося про виплати «десять» за дві сесії передоплатою, що, за версією слідства, може свідчити про надання неправомірної вигоди народним депутатам.







НАБУ повідомило про підозру Юлії Тимошенко за ч. 4 ст. 369 КК України — організацію системного механізму регулярних виплат депутатам в обмін на лояльне голосування або утримання від голосування.



«Досудове розслідування триває, а оприлюднені записи покликані зафіксувати версію слідства щодо можливих корупційних дій», - йдеться у повідомленні.

Раніше Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України за підозрою у спробі підкупу народних депутатів заради певних результатів голосування.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»