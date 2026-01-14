Окупанти вдарили по енергетиці Донеччини: частина споживачів залишилася без світла

Окупанти вдарили по енергетиці Донеччини

Російська армія знову вночі атакувала енергооб'єкти у кількох областях України. Станом на ранок без світла залишилися споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській та Харківській областях. Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.



«Аварійно-відновлювальні роботи продовжуються скрізь, де це дозволяють умови безпеки. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання до ладу», — йдеться у повідомленні.



У всіх регіонах України вимушено вживаються заходи щодо обмеження споживання: графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промисловості).



Раніше ми писали, що вночі та вранці 13 січня російські окупанти здійснили ракетно-дронову атаку на енергетичні об'єкти в Донецькій області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»