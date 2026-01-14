Посланці Трампа Кушнер та Віткофф можуть зустрітися з Путіним

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер та посланець Стів Віткофф планують поїздку до Москви для проведення чергового раунду переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє Independent.



Зустріч може відбутися вже цього місяця, проте точна дата поки не узгоджена. Її організація відбувається на тлі невдалих спроб США домогтися припинення конфлікту в Україні.



На початку цього місяця Кушнер та Віткофф зустрілися в Парижі з «Коаліцією охочих» — групою союзників Києва, що включає Великобританію та Францію. На переговорах було обговорено плани можливого розгортання військ в Україні у разі укладання мирної угоди.



Попри дипломатичну активність, ініційовану Трампом, домовленостей досягти не вдалося: Москва не йде на поступки щодо своїх максималістських вимог, а Київ наполягає на гарантіях безпеки від Вашингтона.



Напруженість між Москвою та Вашингтоном зросла останніми тижнями на тлі затримання США колишнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро, який є союзником Путіна. Крім того, Росія висловила занепокоєння щодо втручання США в Іран, де Трамп підтримує протестні настрої проти влади.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»