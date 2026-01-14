У ЗСУ розповіли про ситуацію у Покровську та Мирнограді: максимально знищуються російські підрозділи БПЛА

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта Генштабу ЗСУ

Українські підрозділи продовжують активні дії у районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник угруповання військ «Схід», майор ЗСУ Григорій Шаповал.



За його словами, ЗСУ контролюють північну частину міста Покровськ.



«Ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація противника у міській забудові. У Мирнограді наші воїни тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на околицях міста. Для стримування противника оборона міста поповнена додатковими силами та засобами. Логістика залишається ускладненою. Для посилення наших можливостей постачання вживаються заходи з розширення логістичних коридорів до Мирнограда», – сказав Шаповал.



Речник УВ «Схід» додав, що українські війська приділяють максимальну увагу знищенню російських підрозділів БПЛА.

Нагадаємо, що українські десантники ударом з РСЗВ «Град» зірвали ротацію російської армії у Покровську.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко