У Києві затримали колаборантку з Криму, яка впроваджувала стандарти РФ

Фото: СБУ

У Києві СБУ затримала колаборантку, яка керувала школою в окупованій Ялті та впроваджувала «освітні стандарти» РФ. Жінка також поширювала кремлівську пропаганду серед учнів і батьків, героїзуючи рашистів і виправдовуючи їхні злочини.

Зловмисницю затримали під час приїзду до столиці. Раніше вона виїжджала через треті країни та планувала повернутися до Криму для продовження роботи на окупаційну адміністрацію. Колабораційна діяльність фігурантки тривала з 2014 року після захоплення півострова.

Під час обшуку в її орендованій квартирі вилучено російські паспорти та смартфони з доказами співпраці з ворогом. Слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 111-1 КК України. Зловмисниця перебуває під вартою. Раніше у Києві затримали колаборантку з Макіївки, яка також впроваджувала стандарти РФ.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»