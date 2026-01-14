Бєлгородська область РФ потрапила під російський обстріл, є жертви та поранені

Російську Бєлгородську область атакували дрони. Відомо про одного загиблого також є поранені. Про це повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.



За його словами, у селі Зозулі дрон ударив по автомобілю. Від поранень жінка померла на місці. Водій автомобіля отримав мінно-вибухову травму та осколкові поранення ноги.



Також знищено транспортний засіб знищено вогнем.



Крім того, згодом регіон знову потрапив під обстріл, у селі Ілек-Пеньківка FPV-дрон ударив по машині. У постраждалого чоловіка осколкові поранення та перелом ноги. Також пошкоджено автомобіль.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»