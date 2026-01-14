У Києві тривають аварійні відключення електроенергії: світло 3 через 10

Фото: ДСНС Києва

У Києві продовжують діяти екстрені відключення електроенергії через пошкодження енергетичних об’єктів. За даними ДТЕК Київські електромережі, станом на 12:00 приблизно 3 години буде світло та до 10 годин без електропостачання.



Через аварійний режим роботи енергосистеми точний графік відключень неможливо визначити. Ситуацію ускладнюють погода та перевантаження мереж, що збільшує кількість локальних аварій.



Якщо у вас немає світла понад 12 годин, можливо, сталася локальна аварія. Перевірте інформацію в чат-боті або на сайті ДТЕК, або зверніться до ЖЕКу чи ОСББ для перевірки внутрішньобудинкових мереж.



«Ми робимо все можливе, щоб якомога швидше відновити електропостачання», — запевнили у ДТЕК.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»