Іспанія передасть Україні тактичний радар Lanza LTR-25

Lanza LTR-25.

Іспанія передасть Україні мобільний радар раннього виявлення Lanza LTR-25. Про це повідомили у блозі пілотів Повітряних сил ЗСУ «Соняшник».



РЛС дальнього виявлення (Long-range Tactical Radar) виробництва Indra Sistemas SA оцінюють у близько 37 млн євро. Станція може працювати в умовах активної радіоелектронної боротьби та швидко змінювати позиції, транспортуватися двома вантажівками або літаком C-130 Hercules. Монтаж і демонтаж займає близько 2 годин.



LANZA LTR-25 працює в L-діапазоні зі складною фазованою антенною решіткою, забезпечуючи дальність виявлення цілей до 450 км. Радіолокаційна станція увійде до нового пакета військової допомоги Україні.