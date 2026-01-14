Верховна Рада призначила нового міністра оборони України. Чим багата сім'я Михайла Федорова

Новий міністр оборони України Михайло Федоров у Верховній Раді. Фото: Міноборони

14 січня Верховна Рада проголосувала за призначення Михайла Федорова новим міністром оборони України. Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту.



За це рішення проголосували 277 народних депутатів, дев'ять – утрималися.

Федоров з серпня 2019 року обіймав посаду віцепрем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації України.



Редакція «Новин Донбасу» розповідає, що декларує сім'я нового голови Міноборони.



Нерухомість



Згідно з декларацією за 2025 рік, у Києві Михайло Федоров володіє квартирою загальною площею 74,8 квадратних метри.



У Києві Федоров орендує нежитлове приміщення загальною площею 2,9 квадратних метри, а також має право користуватися двома місцями для паркування загальною площею 15,7 і 15,6 квадратних метри. Нерухомістю володіють громадяни України.



У нині окупованому селищі Веселе Запорізької області дружина чиновника декларує земельну ділянку загальною площею 20 000 квадратних метрів.



У Києві дружина міністра за договором про суборенду має право користуватися двома нежитловими приміщеннями загальною площею 17,3 та 47,8 квадратних метри. Нерухомістю володіє громадянин України.



Автомобілі



Михайло Федоров володіє позашляховиком Audi Q8 2019 випуску, його дружина – легковим автомобілем Audi A4 2016 випуску.



Нематеріальні активи



Федоров володіє торговою маркою SMMSTUDIO, його дружина – торговою маркою COVER.



Доходи



За 2025 рік на посаді віцепрем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації України Михайло Федоров заробив 1 344 688 гривень, а його дружина отримала дохід від підприємницької діяльності на суму 9 201 174 гривні.



Банківські рахунки



На рахунках у двох українських банках новий міністр оборони зберігає 769 791 гривню, його дружина на рахунках у двох українських банках – 46 332 гривні.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко