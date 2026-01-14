Правоохоронці затримали мешканця Доннечини, якого підозрюють у підпалі поліцейського автомобіля

Поліція затримала 23-річного чоловіка з Покровського району. Фото: прокуратура

23-річного мешканця Покровського району підозрюють у підпалі поліцейської машини. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 10 років. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.



«Йдеться про мешканця Покровського району, який тимчасово проживає у Краматорську. Отримавши від адміністратора одного з telegram-каналів пропозицію заробити 50 000 гривень за підпал поліцейського автомобіля, він почав шукати слушний момент для реалізації злочинного наміру», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що він 3 січня побачив у центрі міста припаркований біля одного з під'їздів багатоповерхівки автомобіль марки Renault Duster із символікою Національної поліції України. За інструкціями так званого куратора, він облив кузов машини заздалегідь підготовленою горючою рідиною і підпалив. Процес спалаху зняв на камеру телефону, після чого виклав відеозапис у telegram-каналі.





Транспортний засіб згорів ущент, сума завданих збитків склала 122 245 грн.



Підозрюваного затримано в Одесі.



Раніше ми писали, що на Сумщині затримали 19-річного юнака, який на замовлення підпалив два автомобілі, що належать українським військовим.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»