Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Побори з іноземних студентів: ексректор Донецького медуніверситету отримав 9 років — заочно
14 січня 2026, 15:16

Побори з іноземних студентів: ексректор Донецького медуніверситету отримав 9 років — заочно

Колегія суддів Вищий антикорупційний суд винесла вирок колишньому ректору Донецького національного медичного університету. Про це йдеться у повідомленні на сайті суду, опублікованому 14 січня.

Ексректора визнали винним у скоєнні низки кримінальних правопорушень. Зокрема йдеться про отримання посадовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі з вимаганням (ч. 4 ст. 368 КК України), а також про легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України).

У суді уточнили, що «відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання суворішим обвинуваченому призначено остаточне покарання у вигляді позбавлення волі строком на 9 років з позбавленням права обіймати керівні посади у вищому навчальному закладі строком на 3 роки».

Крім тюремного терміну, суд ухвалив конфіскувати все майно, яке належить засудженому на праві власності. Також було застосовано спеціальну конфіскацію до двох автомобілів, які були предметом неправомірної вигоди.

Термін відбування покарання обчислюватиметься з моменту фактичного затримання засудженого після набрання чинності вироком.

Як повідомляє Центр протидії корупції, за версією звинувачення, в університеті діяла стала система поборів з іноземних студентів. Посадовці вимагали хабарі у представників комерційних структур, які займалися підбором та оформленням іноземців для навчання в українських вишах, загрожуючи створенням штучних перешкод під час вступу.

Петра Кондратенка судили заочно, оскільки з 2022 року він перебуває на тимчасово окупованій території.

Донецький медуніверситет є переселенцем. Раніше базувався у Краматорську, Маріуполі, Лимані та Кропивницькому. Пізніше виїхав із Донецької області.

У жовтні 2018 року керівник вишу Петро Кондратенко заявляв про погрози на свою адресу після нападу у Краматорську. Те, що сталося, він пов'язував з тим, що виявив порушення в роботі міжнародного відділу університету.

Служба безпеки України розслідувала шахрайські дії компанії-посередника, яка завищувала вартість навчання для студентів-іноземців, які бажають навчатись у Донецькому національному медуніверситеті.

У 2018 році правоохоронці задокументували отримання колишнім ректором Петром Кондратенком двох елітних автомобілів BMW загальною вартістю понад 100 тисяч доларів США за невтручання в процес прийому студентів.

У січні 2019 року Кондратенко та його дружину викликали на допит до СБУ, а в університеті було проведено обшуки та вилучено документи. Самому ректору звинуватили у хабарництві. Також його усунули від виконання обов'язків.

У серпні 2020 року виконувачем обов'язків ректора було призначено Маю Єрмолаєву. Контракт з Кондратенком було розірвано достроково, проте 4 грудня суд задовольнив позов Кондратенка до міністерства охорони здоров'я та визнав його звільнення з посади незаконним. 2021 року його поновили на посаді.

Авторка: випускова редакторка «Новин Донбасу» Юля Тараруй

ТЕГИ

Люди
Петро Кондратенко
Організації
Донецький медуніверситет
Інше
Корупція

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
20:11
На ТОТ Донецької області оголошено масовий призов молоді 1996—2008 років народження
16:24
РФ зобов'язала складати присягу з 14 років: новий інструмент тиску на дітей в окупації
15:59
Кіберзлочинці вигадали нову схему, щоб виманити гроші у жителів окупації: як не стати жертвою
10:40
В окупованій Горлівці готують заселення «порожніх квартир»
09:39
У Маріуполі сталася перестрілка між військовими РФ та «Ахматом»
17:00
В окупованому Маріуполі скорочують трамваї через дефіцит електрики
13:54
Окупаційна влада «ЛНР» передала справу до «суду» проти українця
12:32
У Донецьку з кранів «за графіком» тече брудна й смердюча вода
11:29
ЗСУ вразили склад боєприпасів та зосередження живої сили окупантів на захопленій Донеччині
11:26
Волноваха, Мелітополь, Бердянськ: в окупованих районах Донецької та Запорізької областей лунали вибухи
10:49
Майже вся окупована «ЛНР» залишилася без води
08:30
В окупованих районах Донецької та Луганської областей зникло світло
15:05
За підозрою у вбивстві студентки в окупованому Криму затримано російського військовослужбовця — ЗМІ
13:47
Волноваха та сім сіл залишилися без світла після аварії на підстанції
11:01
В окупованому Маріуполі активізувалися організовані квартирні крадіжки
22:46
«Компенсаційна» бездомність: що відбувається з житлом в окупованому Маріуполі
20:40
ЗСУ вразили логістичні об'єкти загарбників на Донеччині та в Криму
18:31
На окупованій Донеччині лунали вибухи: у регіоні проблеми зі світлом
15:43
В окупованому Лисичанську з 2 січня практично немає світла: критична інфраструктура зупинена – ОВА
09:39
У Мелітополі стрімко погіршується медицина — рух «Жовта Стрічка»
усі новини
23:05
СБС уразили ключові елементи ППО на окупованих територіях Донецької та Запорізької областей
22:50
Жителі Слов'янська повідомили про приліт БПЛА: офіційних коментарів наразі немає
22:10
У РФ зняли двох генералів після провалу на Добропільському напрямку
20:56
Зеленський доручив переглянути правила комендантської години
20:11
На ТОТ Донецької області оголошено масовий призов молоді 1996—2008 років народження
18:13
На Дружківському напрямку йдуть російські штурми малими групами без прориву
17:59
Росіяни запустили реактивні дрони по Києву. ППО збила всі цілі
17:47
Сили безпілотних систем ЗСУ знищили танки та бронемашини та зірвали наступ російської армії на Донеччині
17:37
Жителі Краматорська виживають більше тижня без опалення після удару по котельній
17:19
Зеленський анонсував зміни у мобілізації
17:08
Російські війська дронами вдарили по Дружківці: згорів автомобіль, є поранені
17:07
США призупиняють обробку віз для 75 країн, зокрема РФ — Fox News
16:54
ФСБ затримала жителя Самари за незгоду з війною
16:36
РФ застосовує «Шахед» із ракетами Р-60 та магнітними мінами
16:24
РФ зобов'язала складати присягу з 14 років: новий інструмент тиску на дітей в окупації
16:18
Українська армія просунулася під Часовим Яром – ISW
15:59
Кіберзлочинці вигадали нову схему, щоб виманити гроші у жителів окупації: як не стати жертвою
15:47
Окупанти заявили про масовану атаку дронів на енергетику захопленої Луганщини: без світла понад 85 тисяч абонентів
15:44
З Новоолександрівської та Преображенської громад Запорізької області евакуюють 40 дітей із батьками
15:16
Побори з іноземних студентів: ексректор Донецького медуніверситету отримав 9 років — заочно
усі новини
ВІДЕО
СБС уразили ключові елементи ППО на окупованих територіях Донецької та Запорізької областей СБС уразили ключові елементи ППО на окупованих територіях Донецької та Запорізької областей
14 січня, 23:05
Мільчаков та Ахмедов. Фотоколаж: «Новини Донбасу» У РФ зняли двох генералів після провалу на Добропільському напрямку
14 січня, 22:10
Наслідки атаки на Дружківку. Фото: кадр із відео На Дружківському напрямку йдуть російські штурми малими групами без прориву
14 січня, 18:13
Знищений російський танк на Донеччині. Фото: кадр із відео Сили безпілотних систем ЗСУ знищили танки та бронемашини та зірвали наступ російської армії на Донеччині
14 січня, 17:47
Наслідки удару по Краматорську. Фото: «Новини Донбасу» Жителі Краматорська виживають більше тижня без опалення після удару по котельній
14 січня, 17:37
Наслідки атаки на Дружківку. Фото: кадр із відео Російські війська дронами вдарили по Дружківці: згорів автомобіль, є поранені
14 січня, 17:08
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір