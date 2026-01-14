Побори з іноземних студентів: ексректор Донецького медуніверситету отримав 9 років — заочно

Колегія суддів Вищий антикорупційний суд винесла вирок колишньому ректору Донецького національного медичного університету. Про це йдеться у повідомленні на сайті суду, опублікованому 14 січня.



Ексректора визнали винним у скоєнні низки кримінальних правопорушень. Зокрема йдеться про отримання посадовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі з вимаганням (ч. 4 ст. 368 КК України), а також про легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України).



У суді уточнили, що «відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання суворішим обвинуваченому призначено остаточне покарання у вигляді позбавлення волі строком на 9 років з позбавленням права обіймати керівні посади у вищому навчальному закладі строком на 3 роки».



Крім тюремного терміну, суд ухвалив конфіскувати все майно, яке належить засудженому на праві власності. Також було застосовано спеціальну конфіскацію до двох автомобілів, які були предметом неправомірної вигоди.



Термін відбування покарання обчислюватиметься з моменту фактичного затримання засудженого після набрання чинності вироком.



Як повідомляє Центр протидії корупції, за версією звинувачення, в університеті діяла стала система поборів з іноземних студентів. Посадовці вимагали хабарі у представників комерційних структур, які займалися підбором та оформленням іноземців для навчання в українських вишах, загрожуючи створенням штучних перешкод під час вступу.



Петра Кондратенка судили заочно, оскільки з 2022 року він перебуває на тимчасово окупованій території.

Донецький медуніверситет є переселенцем. Раніше базувався у Краматорську, Маріуполі, Лимані та Кропивницькому. Пізніше виїхав із Донецької області.



У жовтні 2018 року керівник вишу Петро Кондратенко заявляв про погрози на свою адресу після нападу у Краматорську. Те, що сталося, він пов'язував з тим, що виявив порушення в роботі міжнародного відділу університету.



Служба безпеки України розслідувала шахрайські дії компанії-посередника, яка завищувала вартість навчання для студентів-іноземців, які бажають навчатись у Донецькому національному медуніверситеті.



У 2018 році правоохоронці задокументували отримання колишнім ректором Петром Кондратенком двох елітних автомобілів BMW загальною вартістю понад 100 тисяч доларів США за невтручання в процес прийому студентів.



У січні 2019 року Кондратенко та його дружину викликали на допит до СБУ, а в університеті було проведено обшуки та вилучено документи. Самому ректору звинуватили у хабарництві. Також його усунули від виконання обов'язків.



У серпні 2020 року виконувачем обов'язків ректора було призначено Маю Єрмолаєву. Контракт з Кондратенком було розірвано достроково, проте 4 грудня суд задовольнив позов Кондратенка до міністерства охорони здоров'я та визнав його звільнення з посади незаконним. 2021 року його поновили на посаді.

Авторка: випускова редакторка «Новин Донбасу» Юля Тараруй