З Новоолександрівської та Преображенської громад Запорізької області евакуюють 40 дітей із батьками

Фото: Благодійна організація «АРТАК/ARTAK»

У Запорізькій області оголошено обов'язкову евакуацію дітей з батьками з п'яти прифронтових населених пунктів, повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.



Йдеться про дві громади Запорізького та Пологівського районів, які знаходяться у безпосередній близькості до лінії бойових дій. Рішення про проведення обов'язкової евакуації дітей разом із батьками було погоджено Координаційним штабом з питань евакуації та військовим командуванням.



Як наголошують в ОВА, ключова мета — «забезпечення максимальної безпеки неповнолітніх». Евакуації підлягають три родини із села Юліївка Новоолександрівської громади, де виховуються четверо дітей.



З Преображенської громади — 23 сім'ї, в яких проживають 36 дітей. До списку увійшли жителі сіл Микільське, Новосолошине, Тимошівка та Червоний Яр. Загалом із зазначених населених пунктів планується вивезти 68 осіб, серед них 28 дорослих та 40 дітей.



У ЗОВА зазначили, що всі евакуйовані сім'ї доправлять до транзитного центру у Запоріжжі, де їм нададуть комплексну допомогу: харчування, супровід при оформленні виплат для внутрішньо переміщених осіб, а також допомогу з вибором подальшого місця проживання.

Раніше міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомляв, що евакуйовані з-під Запоріжжя сім'ї приймуть та розмістять на Черкащині, де для них уже готують умови для тимчасового проживання.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що на початку 2026 року ЗОВА ухвалила рішення про примусову евакуацію сімей з дітьми з прифронтового Кушугума, розташованого приблизно за 15 кілометрів від лінії фронту.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»