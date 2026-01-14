ФСБ затримала жителя Самари за незгоду з війною

У Самарі співробітники ФСБ затримали місцевого жителя, оголосивши його підозрюваним у співпраці з українськими спецслужбами, повідомляють росЗМІ.
За версією російських силовиків, чоловік у період із березня по жовтень 2024 року збирав інформацію та передавав її через інтернет-месенджери. ФСБ стверджує, що ці відомості «могли бути використані проти безпеки Росії».
Окремо наголошується, що мотивом затриманого силовики називають його незгоду з так званим «СВО» — формулюванням, яке в нинішній Росії все частіше використовується як привід для кримінального переслідування та залякування інакодумців.
У ФСБ також заявили, що шукають «можливих спільників», що традиційно супроводжує подібні справи та посилює атмосферу страху.
Нагадаємо, окупанти в Луганську звинуватили 57-річного Олега Бондаренка в «участі у терористичній спільноті».
Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»