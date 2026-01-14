ФСБ затримала жителя Самари за незгоду з війною

Скріншот

У Самарі співробітники ФСБ затримали місцевого жителя, оголосивши його підозрюваним у співпраці з українськими спецслужбами, повідомляють росЗМІ.



За версією російських силовиків, чоловік у період із березня по жовтень 2024 року збирав інформацію та передавав її через інтернет-месенджери. ФСБ стверджує, що ці відомості «могли бути використані проти безпеки Росії».



Окремо наголошується, що мотивом затриманого силовики називають його незгоду з так званим «СВО» — формулюванням, яке в нинішній Росії все частіше використовується як привід для кримінального переслідування та залякування інакодумців.

У ФСБ також заявили, що шукають «можливих спільників», що традиційно супроводжує подібні справи та посилює атмосферу страху.

Нагадаємо, окупанти в Луганську звинуватили 57-річного Олега Бондаренка в «участі у терористичній спільноті».



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»