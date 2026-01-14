США призупиняють обробку віз для 75 країн, зокрема РФ — Fox News

США призупиняють обробку віз для громадян десятків країн. Створено ШІ

США тимчасово призупиняють обробку всіх типів віз для громадян 75 країн, серед яких — Росія, Іран, Сомалі, Афганістан та Єгипет. Про це повідомляє Fox News із посиланням на внутрішній меморандум Державного департаменту.



Згідно з документом, який першим отримало Fox News Digital, консульським установам по всьому світу наказано утриматися від видачі віз, доки триває перегляд процедур перевірки та відбору заявників. Метою такого кроку називають боротьбу з потенційними іммігрантами, які можуть стати «фінансовим тягарем» для держави.



До переліку країн також входять Ірак, Бразилія, Нігерія, Таїланд, Ємен та низка інших держав. Обмеження набудуть чинності 21 січня і діятимуть на невизначений термін — до завершення внутрішнього аудиту візової системи.



Як зазначається, ще в листопаді 2025 року Держдеп надіслав дипломатичним представництвам телеграму з вимогою посилити застосування положення про «публічний тягар» в імміграційному законодавстві США.



Нові вказівки зобов’язують консулів відмовляти у візах заявникам, які можуть залежати від державної допомоги. Під час оцінки враховуватимуться вік, стан здоров’я, фінансове становище, знання англійської мови, а також можливість потреби в довготривалому медичному догляді.



У заяві речника Держдепартаменту йдеться, що відомство використає свої законні повноваження, аби не допустити в’їзду осіб, які можуть зловживати соціальною підтримкою США.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»