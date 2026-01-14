Російські війська дронами вдарили по Дружківці: згорів автомобіль, є поранені

Наслідки атаки на Дружківку. Фото: кадр із відео

13 січня російська армія FPV-дронами атакувала місто Дружківка. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Донецькій області.



Один з БПЛА влучив по цивільному автомобілю. Машина повністю згоріла. Поранення отримав 75-річний чоловік.



За 10 хвилин до цього вибух пролунав на сусідній вулиці. Внаслідок удару безпілотника постраждав чоловік 45 років.

Нагадаємо, що вночі 13 січня російські війська із застосуванням авіабомб і РСЗВ з касетними боєприпасами завдали масованого удару по місту Краматорськ на Донеччині, внаслідок чого пошкоджена пожежна частина і загинув чоловік.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко