Зеленський анонсував зміни у мобілізації

Президент України Володимир Зеленський провів нараду із новим міністром оборони Михайлом Федоровим. Лідери визначили пріоритетні рішення, зокрема, зміни у мобілізаційному процесі. Про це написав
головнокомандувач телеграм.
За його словами, Міністерство оборони України запропонує системні рішення проблем, що накопичилися з ТЦК.
«Вже були ухвалені рішення, які забезпечують більш справедливий розподіл особового складу між бойовими бригадами. Але потрібні значно масштабніші зміни в процесі мобілізації, які гарантуватимуть більше можливостей як для Сил оборони та безпеки України, так і для економічних процесів у нашій державі», — зазначив президент.
Крім того, на думку Зеленського, у координації з військовими має бути значно посилено технологічну складову для зупинення просування російських окупантів на полі бою, а також вирішено проблемні питання забезпечення фронту. Зокрема, оперативно пройде аудит фінансування для сфери оборони.
Також готуються рішення щодо збільшення фінансового забезпечення наших воїнів на першій лінії. Окремо йде робота із постачанням дронів – Міністерство оборони України має запровадити базовий рівень забезпечення бойових бригад дронами, закупівлю спеціалізованих дронів для ураження ворога на більшій глибині фронту.
Раніше писали, що 14 січня Верховна Рада проголосувала за призначення Михайла Федорова
новим міністром оборони України.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»