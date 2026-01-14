Жителі Краматорська виживають більше тижня без опалення після удару по котельній

Наслідки удару по Краматорську. Фото: «Новини Донбасу»

Частина Краматорська вже більше тижня залишається без тепла після удару російських військ по міській котельній. Внаслідок авіаудару бомбою ФАБ-500 об'єкт було зруйновано, а мешканці прилеглих будинків втратили вікна та двері.



Через морози до -10° люди змушені спати у верхньому одязі, утеплюватися ковдрами та грітися підручними засобами. Деякі жителі готують їжу на туристичних газових пальниках та «кірогазах», закриваючись в одній кімнаті, щоб зберегти тепло.



Комунальні служби зашивають віконні отвори плитами, щоб зменшити протяги. Про повноцінну заміну вікон не йдеться. Опалення у мікрорайоні відсутнє повністю, воду з батарей злили, щоб зберегти труби.

Міська влада повідомляє, що працює над відновленням комунікацій, проте точних термінів повернення тепла поки що не називають. Для багатьох жителів цей обстріл став черговим нагадуванням про близькість фронту і загрозу, що триває.



Детальніше дивіться в авторському відеоматеріалі журналістів «Новин Донбасу»

Нагадаємо, вночі, 13 січня, під обстріл потрапила одна із пожежних частин міста Краматорськ на Донеччині.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»