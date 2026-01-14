Росіяни запустили реактивні дрони по Києву. ППО збила всі цілі

Росіяни намагалися атакувати Київ реактивними дронами Фото: Повітряні сили

У середу, 14 січня, російські військові запустили реактивні дрони у бік Києва. Протиповітряна оборона збила всі російські цілі. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«Станом на 17:00 збито десять із десяти реактивних безпілотників ворога у Київській та Чернігівській областях», — йдеться у повідомленні.

Фахівці з'ясують тип БПЛА та його корисне навантаження після вивчення уламків.



У відомстві наголошують, що на південь від столиці України фіксуються шахеди чи БПЛА інших типів.



Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ у ніч на 14 січня запустили балістику з двох напрямків та 113 дронів.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»