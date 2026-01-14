Росіяни запустили реактивні дрони по Києву. ППО збила всі цілі

У середу, 14 січня, російські військові запустили реактивні дрони у бік Києва. Протиповітряна оборона збила всі російські цілі. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.
«Станом на 17:00 збито десять із десяти реактивних безпілотників ворога у Київській та Чернігівській областях», — йдеться у повідомленні.
Фахівці з'ясують тип БПЛА та його корисне навантаження після вивчення уламків.
У відомстві наголошують, що на південь від столиці України фіксуються шахеди чи БПЛА інших типів.
Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ у ніч на 14 січня запустили балістику з двох напрямків та 113 дронів.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
