На Дружківському напрямку йдуть російські штурми малими групами без прориву

Наслідки атаки на Дружківку. Фото: кадр із відео

На Дружківському напрямку тривають запеклі бої, що охоплюють район Костянтинівки та прилеглу агломерацію. Російська сторона заявляє про просування, тоді як Збройні Сили України фіксують інтенсивні штурми малими групами та утримують оборону.



За повідомленнями російських «воєнкорів», підрозділи угрупування «Центр» нібито активізували наступ у бік Добропілля та Дружківки, просунувшись на північний схід від Софіївки та наблизившись до Павлівки та Новопавлівки у міжріччі річок Казенний Торець та Полтавка.



Українська сторона наголошує, що йдеться не про повноцінний прорив, а про спроби «просочування» малими групами без сталого контролю території.



Військовий оглядач Богдан Мірошников зазначає, що противник робить ставку на цю ділянку через Добропільський виступ, який слугує буфером між Костянтинівським і Покровським напрямками та дозволяє формувати напівохоплення одразу на двох флангах.

У районі Торецького противник зумів вийти до передових опорних пунктів на південь від населеного пункту і намагається розширити присутність, проте «швидкого прориву не допустили, активна оборона триває».



Повідомлення про повний контроль низки висот українські військові називають частково такими, що відповідають дійсності. Одночасно фіксуються удари російських дронів по цивільних об'єктах за 15-кілометрову зону від лінії бойового зіткнення. У Дружківці безпілотник уразив цивільний автомобіль.



Прямої загрози окупації Дружківки чи Добропілля наразі немає, наголошують аналітики. При цьому Костянтинівка залишається ключовим вузлом української оборони, незважаючи на постійні обстріли, спроби обходу з флангів та тиск малих штурмових груп у складних зимових умовах.



Детальніше дивіться в авторському відеоматеріалі журналістів «Новин Донбасу»

Нагадаємо, Сили оборони України нещодавно просунулися поблизу міста Часів Яр у Донецькій області.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»