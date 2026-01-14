Зеленський доручив переглянути правила комендантської години

Ілюстративне фото

Володимир Зеленський доручив переглянути чинні правила комендантської години та допустити можливість її тимчасового скасування в окремих містах та громадах на період надзвичайних ситуацій. Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому зверненні.



За словами Зеленського, йдеться виключно про ті території, де це дозволяє поточна ситуація з безпекою. «Там, де ситуація з безпекою це дозволяє, безумовно», — наголосив президент.



Він уточнив, що уряду доручено підготувати та подати відповідні пропозиції. Мета таких змін — забезпечити людям доступ до всієї необхідної допомоги у будь-який час, а також надати бізнесу можливість більш раціонально планувати свою роботу.



Президент зазначив, що гнучкий підхід до комендантської години має враховувати як потреби громадян, так і економічні процеси, не створюючи при цьому додаткових ризиків для безпеки.

«Новини Донбасу» зазначають: комендантську годину в Україні запроваджено з метою забезпечення безпеки та управління ситуацією в умовах повномасштабної війни, зокрема, для захисту важливих перевезень.



Чутливі вантажі та військові переміщення часто здійснюються під час комендантської години, щоб зменшити увагу сторонніх. Також у певні години силовики точно знають, що на вулиці мають бути лише ті, хто має законні підстави там перебувати, що спрощує перевірки.



Раніше «Новини Донбасу» писали, що на Донеччині розширили зону «тривалої» комендантської години. Це рішення прийнято у відповідь на звернення командування ОСУВ «Дніпро» та угруповання військ «Схід».



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»