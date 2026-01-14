У РФ зняли двох генералів після провалу на Добропільському напрямку

Мільчаков та Ахмедов. Фотоколаж: «Новини Донбасу»

Командування російських окупаційних військ зняло з посади заступника головнокомандувача ВМФ РФ берегових та сухопутних військ генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова. Влітку 2025 він був нагороджений званням «Герой Росії».



Про це повідомив 1-й корпус НГУ «Азов», інформацію також публікувало видання Hromadske.

Саме Сухраб Ахмедов керував великим угрупуванням морської піхоти у складі двох дивізій, двох бригад та полку, яка вела бойові дії проти Сил оборони України на Добропільському напрямку — у смузі відповідальності 1-го корпусу НГУ «Азов».



Раніше з посади було усунуто командувача 51-ї загальновійськової армії РФ генерал-лейтенанта Сергія Мільчакова — ще одного «Героя Росії». Підрозділи під його командуванням також брали участь у спробах прориву української оборони на цій ділянці фронту.



Як зазначається, обох генералів зняли «за відсутність результату». Масштабні піхотні та механізовані атаки із застосуванням десятків одиниць бронетехніки не принесли противнику оперативного успіху та не призвели до прориву українських позицій. Єдиним результатом цих дій стали значні втрати в особовому складі та техніці.



З серпня минулого року, коли 1-й корпус НГУ «Азов» зайняв певну смугу оборони на Добропільському напрямку, противник втратив майже 23 тисячі військовослужбовців убитими та пораненими. Втрати у важкій бронетехніці становили близько 100 танків та 263 бойові броньовані машини, зазначають військові.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем ЗСУ знищили танки та бронемашини та зірвали наступ російської армії на Донеччині.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»