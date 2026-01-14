СБС уразили ключові елементи ППО на окупованих територіях Донецької та Запорізької областей

За дві доби українські безпілотники Сил безпілотних систем (СБС) вивели з ладу шість одиниць російських зенітних ракетних комплексів та радіолокаційних станцій.



Удари завдали засобами класу middle strike в оперативній глибині тимчасово окупованих територій Донецької та Запорізької областей. Про це повідомляє проект Victory Drones.



Йдеться про поразку елементів так званої «багаторівневої ППО» противника. Протягом 48 годин, з 12 по 14 січня 2026 року, було знищено на тимчасово окупованих територіях:

- ЗРК «Тор» у Маріупольському районі Донецької області;

- станція радіолокації «Витязь» 50Н6Е там же, в Маріупольському районі;

- ЗРК «Бук» у Пологівському районі Запорізької області;

- ЗРК «Бук-М1» у Волноваському районі Донецької області;

- ЗРК «Стріла-10» у Пологівському районі Запорізької області;

- ЗРК «Тор-М2» також у Пологівському районі.

Як уточнюється, «візити ввічливості» завдали безпілотники 412-ї бригади СБС «Немеза» у координації з новоствореним Центром глибинної поразки угрупування СБС. Окремо зазначається, що зенітний комплекс «Стріла-10» був уражений «Птахами» 413 полку СБС «Рейд».

За даними Victory Drones, глибина поразок становила від 46 до 160 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Застосовувалися бойові частини масою понад десять кілограмів, що «не залишає шансів на збереження боєздатності навіть легкоброньованим, але високовартісним засобам протиповітряної оборони противника».

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»