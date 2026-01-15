Армія РФ за добу обстріляла кілька міст та селищ у Донецькій області: поранені п'ять людей

За 14 січня росіяни поранили п'ять жителів Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Внаслідок обстрілів постраждали дві людини у селищі Олександрівка, одна – у місті Костянтинівка, одна – у місті Слов'янськ та одна – у селищі Донецьке.

Нагадаємо, що вночі 13 січня російські війська із застосуванням авіабомб і РСЗВ з касетними боєприпасами завдали масованого удару по місту Краматорськ на Донеччині, внаслідок чого пошкоджена пожежна частина і загинув чоловік.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко