У Львові ворожий безпілотник упав на дитячий майданчик поблизу пам’ятника Степану Бандері. Про інцидент повідомив міський голова Андрій Садовий.



За його словами, місце падіння має символічне значення. Попередньо обійшлося без постраждалих. Вибуховою хвилею було зачеплено чоловіка, який прибирав сніг поблизу — він отримав незначні ушкодження, загрози його життю немає.

— Андрій Садовий (@AndriySadovyi) January 15, 2026

Внаслідок інциденту вибухова хвиля пошкодила вікна у прилеглих будівлях. Зокрема, вибито скло в одному з корпусів політехніки та в житлових будинках поряд.

Нагадаємо, рупор російської пропаганди Соловйов обурений тим, що пошукова система Яндекс описує Степана Бандеру як українського політика, а загиблого в авіакатастрофі найманця ПВК «Вагнер» Дмитра Уткіна – як російського неонациста.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»