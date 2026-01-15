Російські війська просунулися у Донецькій та Запорізькій областях – DeepState

Просування російської армії біля Яблунівки. Фото: карта DeepState

Армія РФ просунулася біля сіл Яблунівка та Залізнянське Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Також окупанти просунулися у селищі Степногірськ на Запоріжжі.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Костянтинівському напрямку за минулу добу російські війська атакували 15 разів, на Оріхівському – Сили оборони України відбили два штурми.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про ситуацію у містах Покровськ та Мирноград на Донеччині, українські війська там максимально знищують російські підрозділи БПЛА.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко