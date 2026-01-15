У ЗСУ фіксують різке падіння якості особового складу армії РФ

Українські військові фіксують різке погіршення стану та підготовки особового складу російської армії на лінії фронту. Про це повідомляє військовий Telegram-канал «Офіцер».



За спостереженнями бійців, до 90% уражених і зафіксованих окупантів останнім часом — це люди без повноцінного озброєння та засобів захисту. У багатьох випадках вони пересуваються з палицями або навіть на милицях, через що складно одразу зрозуміти, що йдеться про військовослужбовців регулярної армії.



Зазначається, що такі ситуації стають масовими. Добре екіпірований російський військовий нині є радше винятком, ніж правилом. Подібні групи фіксують як під час руху окупантів до переднього краю, так і під час їхнього відходу в тил.



Старший лейтенант Сил оборони України з позивним «Алекс» наголошує, що якість особового складу противника продовжує стрімко знижуватися.

Раніше повідомлялося, що Росія відправила в бій африканського найманця з міною на грудях. За даними Генштабу, за минулу добу втрати російських військ склали 1150 осіб.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»