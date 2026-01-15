У Брянській області заявили про збиття дронів та ракет «Нептун»

Запуск ракети «Нептун».

Влада Брянської області РФ повідомила про нічну атаку, під час якої сили протиповітряної оборони нібито збили не лише безпілотники, а й керовані ракети великої дальності типу «Нептун». Про це повідомляє ASTRA.



За словами губернатора регіону Олександра Богомаза, упродовж ночі ППО перехопила шість реактивних БпЛА літакового типу, а також дві ракети, які він ідентифікував як «Нептун». Відповідне повідомлення посадовець оприлюднив у своєму Telegram-каналі.



Чиновник стверджує, що постраждалих немає, однак зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

Раніше у мережу потрапило відео запуску модернізованих українських ракет «довгих Нептунів».

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»