Російська армія з РСЗВ обстріляла Краматорську громаду: пошкоджені будинки

14 січня о 21:20 російські окупанти з РСЗВ «Торнадо-С» завдали удару по приватному сектору Краматорської громади Донецької області. Про це повідомив голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



Пошкоджені сім приватних будинків. Встановлюються остаточні наслідки обстрілу.



Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що ввечері 14 січня «шахеди» атакували місто Слов'янськ на Донеччині, внаслідок чого пошкоджені багатоповерхівки та поранена жінка.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко