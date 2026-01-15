Україна та Нідерланди обговорили посилення можливостей F-16

F-16 ПС ЗСУ.

Міністерство оборони України провело переговори з делегацією Міністерства оборони Королівства Нідерланди щодо підвищення ефективності використання винищувачів F-16 в умовах зростання повітряних атак Росії на енергетичну інфраструктуру України.



Під час зустрічі сторони обговорили можливість постачання додаткових авіаційних засобів ураження, а також розширення номенклатури озброєння, яке може бути інтегроване на платформи F-16.



Окрему увагу приділили питанням модернізації систем захисту та протидії ворожим загрозам на бойових літаках. Також розглядали питання логістики та технічного забезпечення.

Група двох винищувачів F-16 Fighting Falcon ВВС України в ході бойового повітряного патрулювання. pic.twitter.com/UjqEicnZGg - Генсек НАТО (@GensekNato15656) January 7, 2026



Учасники зустрічі проаналізували шляхи вдосконалення обслуговування авіаційних платформ безпосередньо на території України, а також можливості збільшення пропускних спроможностей європейських сервісних центрів для проведення регламентного технічного обслуговування літаків.

Раніше до мережі потрапило відео полювання винищувача F-16 Повітряних Сил України на російську крилату ракету.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»