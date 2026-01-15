Російський дрон вдарив по Костянтинівці: поранена одна людина

14 січня о 13:00 російська армія ударним FPV-дроном атакувала місто Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За його словами, внаслідок атаки поранення отримала одна людина.



«Пошкодження не зафіксовані», – зазначив начальник Костянтинівської МВА.

Нагадаємо, що ввечері 14 січня російська армія з РСЗВ обстріляла Краматорську громаду на Донеччині, внаслідок чого пошкоджені будинки.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко