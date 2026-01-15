Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
В окупованому Луганську засудили пенсіонера за погрозу підриву ТЦ
15 січня 2026, 12:18

В окупованому Луганську засудили пенсіонера за погрозу підриву ТЦ

Змінена стела на в'їзді в окупований Росією український Луганськ. Змінена стела на в'їзді в окупований Росією український Луганськ.

В окупованому Росією Луганську суд виніс вирок 73-річному пенсіонеру, який погрожував підірвати торговий центр через зростання цін. Про це повідомляють «Новини Донбасу».

Інцидент стався 30 грудня в ТЦ «Радуга». Чоловік приніс до будівлі коробку з написом «Міна» і залишив послання власнику торгового центру зі словами: «Ціни тебе погублять!». Попри відсутність вибухового пристрою, погрози призвели до масштабної евакуації відвідувачів.

На місце прибули поліція та сапери, роботу торгівельного центру було тимчасово зупинено. Пізніше з'ясувалося, що дії пенсіонера мали характер залякування, проте вони спричинили залучення екстрених служб.

Чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі умовно та зобов'язав його компенсувати витрати, пов'язані з виїздом спецслужб.

Раніше повідомлялося, що виручка російських нафтових компаній продовжує стрімко скорочуватися на тлі падіння цін на сорт Urals, який реалізується майже на 50% дешевше за Brent.

При цьому, за оцінками аналітиків, російські платники податків уже сплатили близько 550 млрд доларів США за розв’язання агресивної війни проти України.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

