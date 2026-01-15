Шок із телефонів загарбників: садизм та приниження серед військ РФ

Відеозаписи та повідомлення з телефонів убитих російських солдатів відкривають шокуючий світ їхніх внутрішніх взаємин. Знущання, приниження, шантаж, погрози вбивством і навіть зґвалтуванням — все це фіксується в спілкуванні загарбників між собою.



Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ оприлюднило матеріали, що підтверджують жорстокість та моральне падіння особового складу армії РФ.



«Це лише невелика частина того, що відбувається всередині підрозділів армії РФ в Україні. Цим бравим "добровольцям" навряд чи пощастило. Їхня доля невідома. Армія садистів і мучителів», — зазначили українські військові.







За даними Генштабу ЗСУ, лише минулої доби російські війська втратили 1150 осіб.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»