Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Шок із телефонів загарбників: садизм та приниження серед військ РФ
15 січня 2026, 13:03

Шок із телефонів загарбників: садизм та приниження серед військ РФ

Шок із телефонів загарбників: садизм та приниження серед військ РФ

Відеозаписи та повідомлення з телефонів убитих російських солдатів відкривають шокуючий світ їхніх внутрішніх взаємин. Знущання, приниження, шантаж, погрози вбивством і навіть зґвалтуванням — все це фіксується в спілкуванні загарбників між собою.

Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ оприлюднило матеріали, що підтверджують жорстокість та моральне падіння особового складу армії РФ.

«Це лише невелика частина того, що відбувається всередині підрозділів армії РФ в Україні. Цим бравим "добровольцям" навряд чи пощастило. Їхня доля невідома. Армія садистів і мучителів», — зазначили українські військові.



За даними Генштабу ЗСУ, лише минулої доби російські війська втратили 1150 осіб.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Україна РФ
Інше
Втрати російських військ насильство серед ЗС РФ приниження і шантаж військових РФ
Організації
Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:28
Російські військові відстрілюють безпритульних тварин в окупованих Сіверськодонецьку та Рубіжному – ОВА
15:15
РФ планує геологорозвідку надр Донеччини на окупованих землях
12:18
В окупованому Луганську засудили пенсіонера за погрозу підриву ТЦ
20:11
На ТОТ Донецької області оголошено масовий призов молоді 1996—2008 років народження
16:24
РФ зобов'язала складати присягу з 14 років: новий інструмент тиску на дітей в окупації
15:59
Кіберзлочинці вигадали нову схему, щоб виманити гроші у жителів окупації: як не стати жертвою
10:40
В окупованій Горлівці готують заселення «порожніх квартир»
09:39
У Маріуполі сталася перестрілка між військовими РФ та «Ахматом»
17:00
В окупованому Маріуполі скорочують трамваї через дефіцит електрики
13:54
Окупаційна влада «ЛНР» передала справу до «суду» проти українця
12:32
У Донецьку з кранів «за графіком» тече брудна й смердюча вода
11:29
ЗСУ вразили склад боєприпасів та зосередження живої сили окупантів на захопленій Донеччині
11:26
Волноваха, Мелітополь, Бердянськ: в окупованих районах Донецької та Запорізької областей лунали вибухи
10:49
Майже вся окупована «ЛНР» залишилася без води
08:30
В окупованих районах Донецької та Луганської областей зникло світло
15:05
За підозрою у вбивстві студентки в окупованому Криму затримано російського військовослужбовця — ЗМІ
13:47
Волноваха та сім сіл залишилися без світла після аварії на підстанції
11:01
В окупованому Маріуполі активізувалися організовані квартирні крадіжки
22:46
«Компенсаційна» бездомність: що відбувається з житлом в окупованому Маріуполі
20:40
ЗСУ вразили логістичні об'єкти загарбників на Донеччині та в Криму
усі новини
09:19
Російські війська окупували Красногірське у Запорізькій області – DeepState
08:59
Сили ППО збили 53 БПЛА із 76
08:40
РФ збільшила застосування БПЛА «Герань-2» під час ударів
08:30
Армія РФ поранила одну людину в Донецькій області за добу
23:58
Російську Воронезьку область атакують дрони
23:29
Україна повернула з окупації ще одну групу дітей
22:46
В Україні послаблять комендантську годину: деталі
22:13
У Покровській агломерації було ліквідовано за 2026 рік понад 400 окупантів
21:46
Тимошенко заявила, що її рахунки заблокували до рішення суду
20:45
Зеленський зустрівся із Залужним
19:45
РФ вперше використала безпілотник, обладнаний терміналом Starlink
18:38
Агентку РФ засудили до 15 років, яка наводила російські удари на Слов`янськ та Краматорськ
16:53
Балістика вдарила по порту в Чорноморську, поранений член екіпажу
16:44
Українські пілоти дронів знищили російських військових, які намагалися закріпитися на околицях Родинського
16:26
Понад 33 тисячі військових пройшли реабілітацію у 2025 році
15:45
Зеленський анонсував на сьогодні рішення щодо комендантської години в Україні
15:28
Російські військові відстрілюють безпритульних тварин в окупованих Сіверськодонецьку та Рубіжному – ОВА
15:15
РФ планує геологорозвідку надр Донеччини на окупованих землях
15:13
Війська РФ скинули на Краматорськ авіабомбу
15:10
Мета Росії – залишити без світла, тепла, води та зв'язку підконтрольну Україні частину Донеччини – Філашкін
усі новини
ВІДЕО
Окупанти на околицях Родинського. Фото: кадр із відео Українські пілоти дронів знищили російських військових, які намагалися закріпитися на околицях Родинського
15 січня, 16:44
Наслідки обстрілів армії РФ міста Костянтинівка. Російські атаки на Костянтинівку: позиційні бої без прориву
15 січня, 14:34
Порятунок коней. Українські військові «затрофеїли» перших коней окупантів
15 січня, 13:23
Шок із телефонів загарбників: садизм та приниження серед військ РФ Шок із телефонів загарбників: садизм та приниження серед військ РФ
15 січня, 13:03
Дрон РФ упав поблизу пам’ятника Бандері у Львові Дрон РФ упав поблизу пам’ятника Бандері у Львові
15 січня, 09:18
СБС уразили ключові елементи ППО на окупованих територіях Донецької та Запорізької областей СБС уразили ключові елементи ППО на окупованих територіях Донецької та Запорізької областей
14 січня, 23:05
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір