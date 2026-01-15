Атака «шахедів» на Слов'янськ: рятувальники гасили масштабну пожежу

Наслідки удару по Слов'янську. Фото: ДСНС

14 січня російські війська завдали удару по місту Слов'янськ. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Внаслідок атаки загорілися приватний будинок та дві господарські споруди.



Рятувальники локалізували пожежу загальною площею 200 квадратних метрів. Однак через загрозу повторного обстрілу припинили гасіння вогню та повернулися до підрозділу.

Нагадаємо, що ввечері 14 січня Слов'янськ атакували «шахеди», внаслідок чого пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, поранення отримала жінка.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко