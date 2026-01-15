Російські атаки на Костянтинівку: позиційні бої без прориву

Наслідки обстрілів армії РФ міста Костянтинівка.

На Костянтинівському напрямку, попри серію штурмів російських військ у районах Плещіївки та Іванопілля, прориву не зафіксовано. Про це повідомляє військовий Telegram-канал «Рапорт Сержанта ✙».



За словами автора каналу, бої наразі мають позиційний характер. Російські війська діють малими штурмовими групами, намагаючись просунутися ближче до Костянтинівки та розтягнути українську оборону.



Аналітичний проєкт DeepState зазначає, що Плещіївка вже повністю перебуває у «сірій зоні». Водночас південна частина Іванопілля також позначена як територія з невизначеним контролем.

Плещіївка вже повністю знаходиться в «сірій зоні»

У самій Костянтинівці обстріли не припиняються. Місцеві мешканці, які залишаються в місті, розповідають, що найінтенсивніші атаки зазвичай відбуваються у вихідні — в суботу та неділю.



«Воду носимо, дрова пиляємо, підгодовуємо собак — уже звикли. У будні стріляють менше, але ракети та дрони прилітають регулярно», — розповідають жителі.

У зведенні Генерального штабу ЗСУ зазначається, що за минулу добу на Костянтинівському напрямку війська РФ здійснили 15 атак у районах восьми населених пунктів, зокрема Костянтинівки, Плещіївки та Іванопілля.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»