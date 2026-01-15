Мета Росії – залишити без світла, тепла, води та зв'язку підконтрольну Україні частину Донеччини – Філашкін

Росія продовжує обстрілювати підконтрольну Україні частину Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За його словами, інтенсивність атак зростає.
«Мета ворога очевидна – залишити регіон без світла, тепла, води та зв'язку. Тому маємо завчасно забезпечити об'єкти критичної інфраструктури всім необхідним для стабільної роботи», – зазначив Філашкін.
Нагадаємо, що 15 січня у місті Дружківка на Донеччині ввели графіки аварійних відключень світла.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко