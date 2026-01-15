Мета Росії – залишити без світла, тепла, води та зв'язку підконтрольну Україні частину Донеччини – Філашкін

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Фото: ДОВА

Росія продовжує обстрілювати підконтрольну Україні частину Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, інтенсивність атак зростає.



«Мета ворога очевидна – залишити регіон без світла, тепла, води та зв'язку. Тому маємо завчасно забезпечити об'єкти критичної інфраструктури всім необхідним для стабільної роботи», – зазначив Філашкін.

Нагадаємо, що 15 січня у місті Дружківка на Донеччині ввели графіки аварійних відключень світла.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко