Російські військові відстрілюють безпритульних тварин в окупованих Сіверськодонецьку та Рубіжному – ОВА

Тварини на окупованій Луганщині. Фото: «Уряд ЛНР»

Загарбники відмовилися від моделі гуманного регулювання чисельності безпритульних тварин в окупованих містах Сіверськодонецьк та Рубіжне. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, після безрезультатного звернення до населення Сіверськодонецька з вимогою утриматися від годівлі собак та котів окупанти закликали повідомляти про місця скупчення цих тварин.



«Після надходження відповідної інформації, як повідомляють місцеві, тварин вивозять за межі населених пунктів, де їх відстрілюють солдати РФ», – заявив начальник ОВА.

Нагадаємо, що на Луганщині виник значний недобір до «народних дружин» окупантів.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко