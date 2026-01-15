Зеленський анонсував на сьогодні рішення щодо комендантської години в Україні

Президент України Володимир Зеленський під час енергетичного селектора. Фото: ОПУ

15 січня президент України Володимир Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор з прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко та ключовими для рішень в умовах надзвичайної ситуації членами уряду та представниками обласної та місцевої влад. Про це повідомив сам Зеленський.



За його словами, сьогодні будуть рішення щодо комендантської години.



«Потрібні достатні послаблення на час надзвичайно холодної погоди, щоб люди та бізнес мали всі необхідні можливості. Міністерство внутрішніх справ забезпечить перевірку та збільшення мережі пунктів підтримки та обігріву у містах», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що 14 січня Зеленський доручив переглянути чинні правила комендантської години на період надзвичайної ситуації в енергетичній сфері.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко