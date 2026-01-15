Понад 33 тисячі військових пройшли реабілітацію у 2025 році

У 2025 році в закладах охорони здоров’я системи Міністерства оборони України реабілітаційну допомогу отримали понад 33 тисячі військовослужбовців. Про це повідомили в оборонному відомстві.



З них 10,1 тисячі військових пройшли реабілітацію в гострому періоді, ще близько 23 тисяч — у післягострому та довготривалому реабілітаційних періодах.



Як зазначається у Комплексному звіті Міністерства оборони України щодо реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору до 2030 року, упродовж 2025 року фахівці Командування Медичних сил Збройних Сил України здійснили сім моніторингових візитів до реабілітаційних закладів системи МОУ.



Для кожного пацієнта визначаються коротко- та довгострокові SMART-цілі, а контроль за виконанням індивідуальних реабілітаційних планів здійснюють мультидисциплінарні команди.



Такі команди регулярно оцінюють проміжні результати відновлення та коригують цілі з урахуванням змін функціонального стану військовослужбовців. За потреби до обговорення процесу реабілітації залучаються родичі та близьке оточення пацієнтів.



Реабілітаційну допомогу в гострому періоді військовослужбовцям надають у спеціалізованих кабінетах, які функціонують у військових шпиталях. Післягостра та довготривала реабілітація здійснюється у Військово-медичному клінічному лікувально-реабілітаційному центрі, реабілітаційних відділеннях п’яти військово-медичних клінічних центрів, шести реабілітаційних госпіталях та чотирьох військових частинах.