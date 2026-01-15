Українські пілоти дронів знищили російських військових, які намагалися закріпитися на околицях Родинського

Окупанти на околицях Родинського. Фото: кадр із відео

Днями оператори БПЛА знищили 13 російських окупантів, які намагалися закріпитися на околицях міста Родинське Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Десантно-штурмових військ ЗСУ.



Спершу українські бійці уразили передову групу ЗС РФ на підходах до міста.



«В результаті злагодженої роботи підрозділу всі росіяни були ліквідовані. Включно з тими, кому вдалося прорватися до околиць міста. Таким чином зірвали плани ворога щодо облаштування вогневих позицій у зоні урбаністичної забудови. Вогневі точки надалі противник хотів використати для підтримки наступальних дій своїх підрозділів», – зазначили у ДШВ.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про ситуацію у містах Покровськ та Мирноград на Донеччині, українські війська там максимально знищують російські підрозділи БПЛА.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко