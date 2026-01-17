У ряді окупованих міст зникло світло після атаки дронів

В окупованих містах Донецької та Запорізької областей спостерігаються перебої з електрикою. У Маріуполі зникло електропостачання після звуку, схожого на вибух. Електроенергії також немає у Мангуші, Ялті та інших населених пунктах поблизу міста.



Увечері 17 січня в окупованому Донецьку працювала ППО. У Куйбишевському районі міста виникла пожежа після удару безпілотника.



У Бердянську 280 багатоквартирних будинків залишилися без тепла через проблеми зі світлом. В очікуванні електрики залишилося 37 тисяч жителів.



Тим часом, Росія продовжує обстрілювати підконтрольну Україні частину Донецької області. Нагадаємо, що 15 січня у місті Дружківка на Донеччині запровадили графіки аварійних відключень світла.

Авторка: випускова редакторка «Новин Донбасу» Юля Тараруй