Обстріли Донеччини: двоє загиблих та двоє поранених за добу

Упродовж 16 січня російські війська вбили двох мирних жителів Донецької області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, обидві жертви зафіксовані в селі Рубці. Крім того, ще двоє цивільних дістали поранення внаслідок обстрілів у регіоні. Одна людина була поранена у Дружківці, ще одна — у населеному пункті Надія.



Таким чином, загальна кількість жертв російських атак на Донеччині з початку повномасштабного вторгнення, без урахування Маріуполя та Волновахи, становить 3 977 загиблих і 8 788 поранених.







Нагадаємо, у п’ятницю, 16 січня, російські війська завдали ударів по Дружківці, а також селах Рубці та Надія. Про це раніше повідомляла Донецька обласна прокуратура.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»