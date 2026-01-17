Кремль передає ресурси Маріуполя під контроль «Ахмата»

Маріуполь після приходу росіян

Агенти руху «АТЕШ», які діють в тимчасово окупованому Маріуполі, повідомили про наміри Москви передати місто та прилеглі території під фактичний контроль чеченських силових структур.



За наявною інформацією, до міста вже завозять додаткові підрозділи «Ахмата». Їхнім завданням, за даними руху, є встановлення повної монополії на вплив і контроль над місцевими ресурсами та ключовими економічними об’єктами.



Особливий інтерес чеченських формувань, як зазначається, зосереджений на промисловому потенціалі зруйнованого Маріуполя. В «АТЕШ» стверджують, що за погодженням із Кремлем місто фактично віддають «на відкуп» в обмін на політичну лояльність керівництва Чечні, не зважаючи на інтереси місцевих жителів чи рядових колаборантів.



Мешканці Маріуполя дедалі частіше помічають на вулицях велику кількість озброєних людей із шевронами «Ахмата». За їхніми словами, вони пересуваються дорогими позашляховиками без номерних знаків або з фальшивою реєстрацією, демонструючи впевненість у власній безкарності.



Активісти руху заявляють, що продовжують фіксувати місця дислокації цих підрозділів і маршрути пересування їхнього автотранспорту.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі зафіксовано збройний конфлікт між російськими військовослужбовцями та бійцями чеченського підрозділу «Ахмат».

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»